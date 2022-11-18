مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعزّي بفاجعة الحريق في جباليا

رام الله - دنيا الوطنقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إنه "يتابع بحزنٍ وألمٍ بالغين يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فاجعة الحريق التي وقعت مساء اليوم 17/11/2022 بحي تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، ونجم عنها وفاة 21 شخصاً من عائلة أبو ريا".وتابع: "وإذ يتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من عائلة أبو ريا، فإنه يدعو إلى معالجة آثار هذه الفاجعة والتخفيف من آلام العائلة المكلومة وأحزانها التي أصابت قلوبنا جميعاً. نسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".