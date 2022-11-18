الاحتلال يفرج عن الباحث المقدسي جمال عمرو بشروط

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة عن الباحث المقدسي د. جمال عمرو بعد اعتقال استمر لعدة أيام.وقال رضوان عمرو إن الاحتلال أفرج عن والده شرط السجن المنزلي مدة أسبوع، والإبعاد عن القدس القديمة مدة شهر، و3 كفالات للمحكمة الإسرائيلية في القدس.واعتقل الباحث جمال عمرو وزوجته المرابطة زينة "أم رضوان" يوم الثلاثاء الماضي، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.وعرض عمرو وزوجته للمحاكمة حيث أفرج عن أم رضوان يوم الأربعاء، ومدد اعتقاله حتى اليوم الجمعة.