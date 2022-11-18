(برلمانيون لأجل القدس) تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بضحايا الحريق المأساوي شمال غزة











رام الله - دنيا الوطنتعرب رابطة برلمانيون لأجل القدس، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مصابه الجلل إثر وفاة 21 مواطنًا بحادث الحريق المأساوي الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.وتتقدم الرابطة، بخالص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني، ولأسر الضحايا، كما تسأل الله تعالي أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر وسلوان.وتدعو الرابطة، المجتمع الدولي إلى التحرك لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والذي أدى إلى تراجع الخدمات وتدهور الوضع الإنساني والمعيشي على كافة الصعد في القطاع.وتؤكد الرابطة، أن سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالقطاع يستلزم تقديم مساعدات دولية عاجلة وطارئة للسكان، والتحرك لتطبيق القرارات الأممية الداعية لرفع الحصار، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، الذي اعتمده المجلس في 9 يناير/كانون الثاني 2009، ونص على تنظيم مرور المواد الغذائية بشكل دائم ومنتظم إلى السكان عبر معابر القطاع.