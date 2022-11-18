"المبادرة الوطنية": الحريق في منزل عائلة أبو ريا فاجعة مؤلمة لكل الشعب الفلسطيني





وتقدمت الحركة بخالص التعازي والمواساة لعموم آل أبو ريا و آل الكحلوت و آل جاد الله ولشعبنا في مخيم جباليا شمال غزة وعموم أهلنا الكرام في قطاع غزة الصامد وهي تشاطرهم الأحزان في هذا المصاب الجلل .



وقالت الحركة في بيان لها، إننا "أمام هذا الحادث الكارثي و المأساوي الذي أحزن شعبنا في كل مكان؛ فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو إلى الإسراع في إنجاز عمل لجنة التحقيق التي جرى الإعلان عنها لتكون لجنة وطنية ومهنية تسارع بالوقوف على الحيثيات التي تسببت بالحادث والعمل بأقصى الجهود الممكنة لمعالجتها و استخلاص النتائج لضمان أن لا تتكرر مستقبلا".



و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على ضرورة تطوير مهارات وأداء جهاز الدفاع المدني والأجهزة العاملة في مجال الطوارئ و تمكينها بأكثر الأدوات والمعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث



وأكدت حركة المبادرة أن الظروف الناجمة عن الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة من أهم أسباب هذا الحادث المأساوي ، وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أن الحريق في منطقة جباليا فاجعة مأساوية لكل الشعب الفلسطيني ، قلوبنا مع عائلات الضحايا وتعازينا الحارة لهم ، ولكن حصار الاحتلال الخانق على قطاع غزة هو من أهم أسباب الظروف التي أدت لهذه الفاجعة المأساوية.



وجددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مطالبتها للهيئات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع حصاره عن غزة و الذي بموجبه يمنع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني والطوارئ الأمر الذي يزيد من تفاقم أي حدث ليصبح كارثة، كما ذكرت بالصعوبات الجمة و المنع المتكرر الذي يواجهه المرضى و المصابين من قبل الاحتلال إذا احتاجوا للعلاج خارج قطاع غزة.



ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى ضرورة استخلاص العبر مما حدث و تعميم أسس وقواعد الأمان والسلامة في مختلف المنشآت والممتلكات و البيوت و توسيع دائرة التوعية بها و بما يضمن حماية أرواح المواطنين و خاصة النساء والأطفال .





رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الحريق الذي وقع في منزل عائلة أبو ريا في قطاع غزة والذي أودى بحياة واحد وعشرين شخصا بالفاجعة المؤلمة لكل الشعب الفلسطيني.