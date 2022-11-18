مركز بيلر لإدارة الأزمات يدعو لرفع الحصار عن غزة

رام الله - دنيا الوطندعا مركز بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتحييد المدنيين عن أي صراعات.حيث عبر مركز بيلر الذي يتخذ من لندن وإسطنبول مقرا له، عن تعازيه الحارة وتضامنه مع عائلات الضحايا المدنيين الذين قضوا بسبب الحريق الضخم الذي أودى بحياة حوالي 25 شخصا في مدينة غزة التي تعاني من حصار مشدد منذ حوالي 25 عاما.حيث أن الملاحظ أن قلة الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة لدى جهات الإختصاص في إخماد الحرائق هي ضعيفة جدا بسبب قيود الحصار المفروضة على غزة وكذلك ضعف البنية التحتية للجهات المختصة.ودعا مركز بيلر المؤسسات الدولية الرسمية والمجتمع الدولي للعمل الفوري لرفع الحصار عن غزة ومنع أي قيود على سكانه المدنيين ومطالبا بوضع الخطط المرحلية والإستراتيجية لإنقاص قطاع غزة من أي كوارث قد تحدث.وطالب العمل العاجل والسريع لإدخال كل ما يتعلق في المستلزمات والأدوات والمعدات لصالح البلديات والأجهزة المدنية المختصة لمواجهة أي كوارث طبيعية وغير طبيعية قد يتعرض لها سكان غزة.