شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي بطولكرم تندد باقتحام الاحتلال لجامعة خضوري

جبهة النضال الشعبي بطولكرم تندد باقتحام الاحتلال لجامعة خضوري
رام الله - دنيا الوطن
 نددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم باستمرار الاحتلال بمسلسل اقتحام جامعة فلسطين التقنية خضوري في مدينة طولكرم والتي كان آخرها صباح اليوم الجمعة، حيث اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام حرم الجامعة وقامت بالعبث بأوضاع الجامعة وكاميرات التصوير وأجهزة الحاسوب التابعة لإدارة الجامعة. 

وقالت الجبهة ان اقتحام الجامعة يشكل انتهاكًا لحرمة الجامعة، حيث تنتهج سلطات الاحتلال سياسة العبث والتخريب واستهداف مؤسساتنا الجامعية والتعليمية. 

وطالبت الجبهة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وإدانة ممارسات الاحتلال واعماله العدوانية المتواصلة والتي تشمل كذلك الاعتداء الدائم على الطلبة واستخدام السلاح واطلاق النار وقنابل الصوت والقنابل الغازية على الطلبة في كليات الجامعة. 

ودعت الجبهة اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الدولية لتحمل مسؤولياتها في دعم صمود الجامعات الفلسطينية وعلى رأسها جامعة خضوري التي باتت مسرحا يوميًا لاعتداءات الاحتلال والذي حول أراضي الجامعة إلى ثكنة عسكرية . 

وفي ذات الاطار نددت كتلة نضال الطلبة ، الاطار الطلابي للجبهة بإجراءات وممارسات الاحتلال وطالبت بتوفير الحماية والبيئة التعليمية الآمنة للطلاب والضغط للجم ممارسات الاحتلال اليومية التي تستهدف تعطيل العملية التعليمية والأكاديمية. 

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