الزيارة الأخيرة خلال منصبه.. كوخافي يتوجّه إلى أميركا لمناقشة عدة قضايا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي سيتوجه يوم غدٍ السبت إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة أخيرة خلال فترة منصبه.ووفقًا لما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن كوخافي سيلتقي خلال الزيارة مع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان.وبحسب (واللا) فإنه سيلتقي برئيس وكالة المخابرات المركزية، وقائد الجيش الأمريكي وغيرهم من كبار المسؤولين في جيش الولايات المتحدة. وسيناقش كوخافي في اللقاءات القضايا الأمنية وعلى رأسها التهديد الإيراني.ومن المنتظر أيضًا أن يبحث كوخافي القرار الأميركي الأخير بفتح تحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.