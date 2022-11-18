شؤون فلسطينية

معروف: "العمل الحكومي" تعكف على تقديم رواية كاملة حول ملابسات حريق جباليا

معروف: "العمل الحكومي" تعكف على تقديم رواية كاملة حول ملابسات حريق جباليا
سلامة معروف
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف  أن أولى الأولويات التي تعكف عليها لجنة متابعة العمل الحكومي هو تقديم رواية كاملة حول ملابسات الحادثة.

وقال معروف في تصريح لقناة (الأقصى) المحلية، إن "لجان التحقيق في الحادث تعكف بجمع كل المعطيات الميدانية للوصول إلى النتائج".

وتابع أن :"ننتظر انتهاء لجنة التحقيق من عملها وسنكون بعدها أمام رواية واضحة للحادث الأليم".

وأضاف معروف: "منذ اللحظات الأولى للحادث نوهنا إلى خطورة الشائعات واعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات".

ولفت إلى أن "هناك تعاطف دولي للشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا عقب الحادث الأليم".

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "المطلوب من كل الدول العربية تزويد ودعم الدفاع المدني بالمستلزمات اللازمة لمواجهة الكوارث".

وختم الحديث: "يجب ترجمة المواقف الدولية إلى مواقف عملية بإدخال المعدات للدفاع المدني".

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