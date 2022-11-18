دولي

حزب (الليكود) يقترح حلولًا لإنهاء العقبات أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية

حزب (الليكود) يقترح حلولًا لإنهاء العقبات أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية
نتنياهو - سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن حزب (الليكود) الإسرائيلي قد صاع حلولًا لمحاولة إنهاء الخلافات والعقبات أمام تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقًا لما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن: "حزب (الليكود) صاغ حلاً إبداعيًا في محاولة لإرضاء سموتريتش، ويتلخص بأن يأخذ لحزبه حصة تتكون من ( حقيبة وزارية "متوسطة - كبيرة" مثل وزارة القضاء أو التعليم بالإضافة إلى حقيبة وزارية صغيرة إضافية ومنصب وزير إضافي داخل وزارة الجيش له صلاحيات عملية في منطقة الضفة الغربية).

وتابعت أنه :"تم تصميم هذه الصيغة للسماح لسموتريتش بالتأثير في عدة نطاقات، وإرضاء آخرين من حزبه مثل أوريت ستروك وأوفير سوفير، الذين يتوقعون مناصب وزارية".

أخبار ذات صلة

الزيارة الأخيرة خلال منصبه.. كوخافي يتوجّه إلى أميركا لمناقشة عدة قضايا

الزيارة الأخيرة خلال منصبه.. كوخافي يتوجّه إلى أميركا لمناقشة عدة قضايا

اليابان تسجّل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود

اليابان تسجّل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود

&#34;بلينكن&#34; يتوجّه إلى قطر لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس

"بلينكن" يتوجّه إلى قطر لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس

الخلافات مستمرة.. سموتريش يرفض حقيبتي &#34;الخارجية&#34; و&#34;العدل&#34; ويُصر على وزارة الجيش

الخلافات مستمرة.. سموتريش يرفض حقيبتي "الخارجية" و"العدل" ويُصر على وزارة الجيش

أردوغان يعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق جباليا

أردوغان يعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق جباليا

أذربيجان تعلن نيتها افتتاح سفارة في تل أبيب

أذربيجان تعلن نيتها افتتاح سفارة في تل أبيب

للمرة الثانية خلال يومين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

للمرة الثانية خلال يومين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

روسيا: لا حديث عن تمديد &#34;صفقة الغذاء&#34; لأجل غير مسمى

روسيا: لا حديث عن تمديد "صفقة الغذاء" لأجل غير مسمى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عرنكي ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا

عرنكي ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

نحو 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

نحو 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

المبعوث الأميركي هادي عمرو يلتقي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة

المبعوث الأميركي هادي عمرو يلتقي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة

غزة: &#34;المكتب الحركي&#34; المركزي للصيادلة ينعى الصيدلي نادر أبوريا

غزة: "المكتب الحركي" المركزي للصيادلة ينعى الصيدلي نادر أبوريا

مواجهات مع الاحتلال وإصابة عدد من المواطنين جنوب وشرق نابلس

مواجهات مع الاحتلال وإصابة عدد من المواطنين جنوب وشرق نابلس

العمادي ينعى ضحايا الحريق المؤلم شمال القطاع

العمادي ينعى ضحايا الحريق المؤلم شمال القطاع

مركز حقوقي يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق بأسباب وملابسات فاجعة جباليا

مركز حقوقي يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق بأسباب وملابسات فاجعة جباليا

منوعات

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. &#34;كل سنه واحنا طيبين&#34;

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. "كل سنه واحنا طيبين"

بالصور.. مريهان حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. مريهان حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. حمد قلم يسخر من ميريام فارس

بالصور.. حمد قلم يسخر من ميريام فارس

بعد دخولها عالم التمثيل.. شمس الكويتية تغيير بشكل مفاجئ

بعد دخولها عالم التمثيل.. شمس الكويتية تغيير بشكل مفاجئ

بالفيديو والصور.. روبي بإطلالة محتشمة باللون الأحمر في أولى حفلاتها في الرياض

بالفيديو والصور.. روبي بإطلالة محتشمة باللون الأحمر في أولى حفلاتها في الرياض

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء &#34;مهرجان القاهرة السينمائي&#34; بوصلة رقص

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء "مهرجان القاهرة السينمائي" بوصلة رقص

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب &#34;الرجل الحنين رزق&#34; بالرسوم المتحركة

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب "الرجل الحنين رزق" بالرسوم المتحركة

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير &#34;العيلة دي&#34;

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير "العيلة دي"

عربي

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة