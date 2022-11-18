حزب (الليكود) يقترح حلولًا لإنهاء العقبات أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن حزب (الليكود) الإسرائيلي قد صاع حلولًا لمحاولة إنهاء الخلافات والعقبات أمام تشكيل الحكومة القادمة.ووفقًا لما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن: "حزب (الليكود) صاغ حلاً إبداعيًا في محاولة لإرضاء سموتريتش، ويتلخص بأن يأخذ لحزبه حصة تتكون من ( حقيبة وزارية "متوسطة - كبيرة" مثل وزارة القضاء أو التعليم بالإضافة إلى حقيبة وزارية صغيرة إضافية ومنصب وزير إضافي داخل وزارة الجيش له صلاحيات عملية في منطقة الضفة الغربية).وتابعت أنه :"تم تصميم هذه الصيغة للسماح لسموتريتش بالتأثير في عدة نطاقات، وإرضاء آخرين من حزبه مثل أوريت ستروك وأوفير سوفير، الذين يتوقعون مناصب وزارية".