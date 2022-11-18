حزب (الليكود) يقترح حلولًا لإنهاء العقبات أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن حزب (الليكود) الإسرائيلي قد صاع حلولًا لمحاولة إنهاء الخلافات والعقبات أمام تشكيل الحكومة القادمة.
ووفقًا لما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن: "حزب (الليكود) صاغ حلاً إبداعيًا في محاولة لإرضاء سموتريتش، ويتلخص بأن يأخذ لحزبه حصة تتكون من ( حقيبة وزارية "متوسطة - كبيرة" مثل وزارة القضاء أو التعليم بالإضافة إلى حقيبة وزارية صغيرة إضافية ومنصب وزير إضافي داخل وزارة الجيش له صلاحيات عملية في منطقة الضفة الغربية).
وتابعت أنه :"تم تصميم هذه الصيغة للسماح لسموتريتش بالتأثير في عدة نطاقات، وإرضاء آخرين من حزبه مثل أوريت ستروك وأوفير سوفير، الذين يتوقعون مناصب وزارية".
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