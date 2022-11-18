شؤون فلسطينية

الدعليس: نطالب بانتظار النتائج النهائية للتحقيق في الحريق شمال القطاع

الدعليس: نطالب بانتظار النتائج النهائية للتحقيق في الحريق شمال القطاع
حريق منزل عائلة أبو ريا في جباليا
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، المواطنين في قطاع غزة، بعدم استباق نتائج التحقيق الجاري في الحريق وانتظار الجهات المختصة.

وقال الدعليس، في تصريح صحفي، مساء اليوم، إننا "نسعى لمعرفة حقيقة ما جرى في حريق منزل عائلة أبو ريا".

وتابع أن "كل إمكانيات الدفاع المدني متهالكة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة".

وشيعت جماهير غفيرة من شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم الجمعة،  ضحايا الحريق الذي شب في منزلهم، في بلدية جباليا، شمال القطاع.

وتوفي مساء أمس الخميس، 21 مواطناً، من عائلة أبو ريا، إثر حريق كبير شبّ في منزلهم.
 
وأقامت المساجد في الأراضي الفلسطينية، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق.

وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

وعمّ الأراضي الفلسطينية اليوم الجمعة، الحداد العام، على وفاة الضحايا.

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