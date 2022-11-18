عرنكي ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين د.فيصل عرنكي، ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء أمس الخميس.وعبر عن حزنه العميق والمه الشديد لهذه الفاجعة الكبيرة التي أودت بحياة عائلة بأكملها من أهلنا وابنائنا في قطاع غزة المحاصر.وتقدم عرنكي باسم دائرة شؤون المغتربين وجميع الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات، بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.