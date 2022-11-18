دولي

الخلافات مستمرة.. سموتريش يرفض حقيبتي "الخارجية" و"العدل" ويُصر على وزارة الجيش

الخلافات مستمرة.. سموتريش يرفض حقيبتي "الخارجية" و"العدل" ويُصر على وزارة الجيش
نتنياهو ورؤساء الأحزاب اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن (ليكود) عرض على بتسلئيل سموتريش، رئيس حزب (هاتسيونوت هاداتيت) منصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة، لكنه رفض.

وكان سموترتش رفض اقتراحًا من حزب (ليكود)، حول التنازل عن تولي وزارة المالية وبدلا مقابل تولي وزارة ذات صلاحيات موسعة للعدل.

ويجري تنسيق بين سموتريتش ورئيس (عوتسماه يهوديت)، إيتمار بن غفير حول تولي الحقائب الوزارية.

وكان بن غفير قد أعلن أنه لن ينضم إلى الحكومة من دون انضمام حزب (هاتسيونوت هاداتيت) الى الائتلاف.



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