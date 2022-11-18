إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية





















رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين في الأطراف، والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.وأضاف شتيوي أن المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، حيث شارك بها المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بتلك الجرائم، والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.