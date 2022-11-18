الخليل: الاحتلال يجبر عائلة على إخلاء مبنى للبلدية في البلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عائلة المواطن بدر البطش على إخلاء مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل، تعود ملكيته للبلدية.وكان المواطن البطش وعائلته يقيمون في المبنى الذي حوله في البداية إلى فندق، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من ذلك.وقال البطش: إن جنود الاحـتلال خلعوا باب المبنى وأرغموه وعائلته بالقوة على مغادرته، بعد أن عبثوا بمحتوياته وألقوها خارجا.من جانبها، رفضت بلدية الخليل هذا الاعتداء، مؤكدة أن تملك المبنى، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف المخططات الرامية لتهويد قلب الخليل.وطالبت البلدية بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته التي كفلها القانون الإنساني الدولي الذي يمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.