غزة: "المكتب الحركي" المركزي للصيادلة ينعى الصيدلي نادر أبوريا

رام الله - دنيا الوطننعى المكتب الحركي المركزي للصيادلة – حركة فتح، في المحافظات الجنوبية، الزميل الصيدلي نادر أبوريا، الذي توفي مع جميع أفراد أسرته وأقربائه في حادث الحريق الأليم، في ليلة أحزنت وأدمت القلوب في الوطن وخارجه.وتقدم المكتب، من الزملاء الصيادلة، وعائلة أبوريا وجميع أبناء شعبنا، بمزيد من الحزن والأسى وأسمى آيات المواساة.وأضاف: 'نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد وأسرته وأهله، بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُن أولئك رفقاء، وأن يُلهم آل أبوريا وجميع الزملاء جميل الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.وقد دعا المكتب المركزي للصيادلة جميع الزملاء الصيادلة إلى المشاركة في تشيع الجثمان، وتقديم التعازي في هذا المصاب الأليم.