شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق بأسباب وملابسات فاجعة جباليا

مركز حقوقي يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق بأسباب وملابسات فاجعة جباليا
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق في حادث حريق جباليا للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتقدم المركز بخالص التعازي لشعبنا والفلسطيني ولذوي ضحايا حادث حريق جباليا الذي وقع مساء أمس الخميس الموافق 18/11/2022.

وعبر عن عميق أسفه لهذا العدد من الضحايا الذي وصل إلى 21 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، ويتمنى المركز الشفاء العاجل لمصابي رجال الدفاع المدني والمواطنين اللذين عملوا على إخماد الحريق مما حال دون انتشاره في منطقة مكتظة بالسكان. 

وأمام هذه الكارثة والمصاب الجلل، فإن المركز يطالب الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق. 


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