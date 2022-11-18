مركز حقوقي يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق بأسباب وملابسات فاجعة جباليا

وتقدم المركز بخالص التعازي لشعبنا والفلسطيني ولذوي ضحايا حادث حريق جباليا الذي وقع مساء أمس الخميس الموافق 18/11/2022.





وأمام هذه الكارثة والمصاب الجلل، فإن المركز يطالب الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق.







وعبر عن عميق أسفه لهذا العدد من الضحايا الذي وصل إلى 21 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، ويتمنى المركز الشفاء العاجل لمصابي رجال الدفاع المدني والمواطنين اللذين عملوا على إخماد الحريق مما حال دون انتشاره في منطقة مكتظة بالسكان.