الشرطة تضبط سلاحاً نارياً وتقبض على 6 مطلوبين بمساندة المؤسسة الأمنية في أريحا
ضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم سلاح ناري استخدم في إطلاق النار على المواطنين ومنازلهم في المحافظة .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المباحث العامة في شرطة المحافظة ضبطت السلاح الناري بعد القاء القبض على 6 أشخاص من المحافظة يشتبه بضلوعهم بإطلاق النار، والقاء الحجارة، والاعتداء على الممتلكات العامة، والخاصة و بمشاركة إدارات شرطة المحافظة وبمساندة من المؤسسة الأمنية.
وأضافت انه تم ضبط السلاح الناري و التحفظ على المشتبه فيهم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.
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