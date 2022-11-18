الشرطة تضبط سلاحاً نارياً وتقبض على 6 مطلوبين بمساندة المؤسسة الأمنية في أريحا

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم سلاح ناري استخدم في إطلاق النار على المواطنين ومنازلهم في المحافظة .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المباحث العامة في شرطة المحافظة ضبطت السلاح الناري بعد القاء القبض على 6 أشخاص من المحافظة يشتبه بضلوعهم بإطلاق النار، والقاء الحجارة، والاعتداء على الممتلكات العامة، والخاصة و بمشاركة إدارات شرطة المحافظة وبمساندة من المؤسسة الأمنية.وأضافت انه تم ضبط السلاح الناري و التحفظ على المشتبه فيهم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.