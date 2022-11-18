مجدلاني: الإجماع الأممي على حق شعبنا بتقرير المصير دعم دولي لقضية شعبنا وحقوقه المشروعة

واشار د.مجدلاني أن بقاء الاحتلال بممارسة إجراءاته العنصرية والفاشية لن يخدم أمن واستقرار المنطقة التي باتت تحت خطر الفاشيين الجدد في دولة الاحتلال والمطلوب التعامل بحزم مع الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين.



وأوضح د.مجدلاني، أن تصويت بعض الدول ضد القرار وامتناع البعض، لا تفسير له سوى دعم للاحتلال وتوفير الحماية الدبلوماسية له ،مما يجعلها شريكة مع الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، اجماع دول العالم على حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني من خلال تصويتهم في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الخاص بذلك، خطوة باتجاه دعم قضية شعبنا وحقوقه المشروعة.وتابع مجدلاني: هذا التصويت يؤكد على حق شعبنا ودعم دولي لهذا الحق ،لكنه يبقى في إطار الدعم المعنوي ما لم يتم ترجمته على الأرض بخطوات عملية،ترفع كلفة الاحتلال وتلزمه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.