رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطنأعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة فلسطين في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وراح ضحيته أكثر من 21 مواطناً بينهم أطفال ونساء ووصفه بالفاجعة، داعيا الله عز و جل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.