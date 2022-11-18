تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداداً على شهداء جباليا

عممت وزارة الخارجية والمغتربين، على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بإعلان الحداد هذا اليوم وتنكيس الأعلام على مقراتها حداداً وحزنا على شهداء حريق المبنى في مخيم جباليا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن بالصبر والسلوان على اسرهم وذويهم.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي.



ونعى المالكي، باسم السفراء وكافة العاملين في مقر الوزارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ويتقدم المالكي من الرئيس عباس وعموم شعبنا وأسر وذوي الضحايا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، رحمهم الله واسكنهم فسيح جنانه.





رام الله - دنيا الوطن