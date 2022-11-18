حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل الحاج عبد الكريم علي عيسى (أبو عدنان).





والحاج عبد الكريم عيسى، هو والد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، مروان عيسى، ووالد الشهيد وائل عيسى (أبو أحمد).





وقالت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "إنها إذ نحتسب عند الله الحاج أبو عدنان، فإننا نتوجه بخالص التعازي إلى آل عيسى الكرام في الوطن والشتات وفي مقدمتهم القائد مروان عيسى".





وتابعت: "كما نستذكر سيرته العطرة وحياته التي قضاها لاجئا مجاهدا ومكافحا من أجل وطنه وأمته مربيا ومساندا للمجاهدين والمناضلين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته مع النبيين والشهداء والصالحين".

رام الله - دنيا الوطن