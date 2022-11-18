مباشر | تشييع جثامين ضحايا الحريق شمال القطاع


شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد على أهمية البدء بتنقية الأجواء الداخلية على الساحة الفلسطينية والبناء على مبادرة لم الشمل الفلسطيني، التي يرعاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والإعداد لحوار وطني شامل يضم الجميع.

وشدد على ضرورة مغادرة سياسة المراوحة في المكان والعودة لقرارات الاجماع الوطني كما عبرت عن نفسها في الدورة الاخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان/إبريل، مطلع أيار/مايو 2018 وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة وإعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني وعلى الحاجة الماسة لخارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على أساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والإعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود والدوران في عملية سياسية وهمية تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لمواصلة سياستها المعادية للسلام وتهيئة البنى التحتية لمخططات الضم والتوسع ، التي تجري على قدم وساق ودون توقف في طول الضفة الغربية وعرضها .

وأضاف أن الاخبار التي تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية الاسرائيلية حول اتفاق بنيامين نتنياهو زعيم حزب (ليكود) مع حزب (عوتسما يهوديت) بزعامة الفاشي المتطرف ايتمار بن غفير، ومع نظيره بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيب حكومة نتنياهو وتعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية (حومش) بما يسمح بتمدد الاستيطان في الشمال وبتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التورات، تعطي مزيدا من الأسباب لترتيب أوضاع الجبهة الداخلية والانتقال من سياسة المروحة في المكان والبدء بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال واستنهاض المقاومة الشعبية على نطاق واسع ومقاطعة منتجات الاحتلال بدءا بمنتجات المستوطنات ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية والبدء بخطوات متدرجة للعصيان الوطني بتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة الحكم العسكري وإدارته المدنية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وجدد تيسير خالد الدعوة الى لقاء وطني فلسطيني جامع مع الداخل الفلسطيني للبحث في تشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين التاريخية للتصدي للفاشية في إسرائيل بعدما أفرزت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي الـ 25 صعود حزب المستوطنين واليمين المتطرف الفاشي بزعامة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، وهو بكل تأكيد نبت شيطاني ساهم في صعوده رجل احتل في انتخابات الكنيست على امتداد الاعوام الثلاث الماضية بؤرة الاهتمام حين قسم الناخبين بين من معه ومن ضده بصرف النظر عن روائح الفساد ، التي تحيط به.

أخبار ذات صلة

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

قطاع غزة: إصابتان في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابتان في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيد هيثم مبارك اليوم الجمعة

"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيد هيثم مبارك اليوم الجمعة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

&#34;العمل&#34; و&#34;الإحصاء الفلسطيني&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

"العمل" و"الإحصاء الفلسطيني" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

&#34;الخارجية&#34;: إنقاذ خمسة مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

"الخارجية": إنقاذ خمسة مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

&#34;العمل&#34; و&#34;الإحصاء الفلسطيني&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

"العمل" و"الإحصاء الفلسطيني" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير

جمعية رجال الأعمال بغزة تنعي شهداء حريق منزل عائلة أبوريا في جباليا

جمعية رجال الأعمال بغزة تنعي شهداء حريق منزل عائلة أبوريا في جباليا

المالكي يلتقي نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية

المالكي يلتقي نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية

منوعات

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء &#34;مهرجان القاهرة السينمائي&#34; بوصلة رقص

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء "مهرجان القاهرة السينمائي" بوصلة رقص

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب &#34;الرجل الحنين رزق&#34; بالرسوم المتحركة

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب "الرجل الحنين رزق" بالرسوم المتحركة

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير &#34;العيلة دي&#34;

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير "العيلة دي"

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة &#34;ميوله الجنسية&#34;

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة "ميوله الجنسية"

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

عربي

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي