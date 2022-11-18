بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت بلدية الخليل قيام المستوطنين بالاعتداء على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في منطقة تل الرميدة، حيث شرعوا بحماية جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بشق شارعٍ استيطانيٍ جديدٍ يمتد بين منطقة "الكرنتينا" جنوباً ومنطقة تل الرميدة وسط الخليل.ويربط الشارع الجديد بعرض أربعة أمتار وطول 500 متر، المنطقة الأثرية التي افتتحها الاحتلال بالبلدة القديمة مع شارع الشهداء، ويمر عبر أراضٍ تابعة لبلدية الخليل والمواطنين، وهي أراضٍ مطوبة.من جانبها، استنكرت نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي ما أقدم عليه المستوطنون وجيش الاحتلال، محذرةً من خطورة هذه الاعتداء الذي يُسهم في استشراء السرطان الاستيطاني في قلب مدينة الخليل، لافتةً إلى أنّ مصادرة الأراضي التابعة للبلدية وللمواطنين، مؤشر ينذر بالمزيد من الانتهاكات والتعديات، مشيرةً إلى أنّ هذه الاعتداءات يجب أن تقابل بالحزم وعدم الركون إلى الاستنكار فقط، وطالبت الدكتورة الشرباتي المجتمع الدولي بلجم الاحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاتهم الرامية إلى تهويد الخليل.