"العمل" و"الإحصاء الفلسطيني" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل









من جهتها ،أكدت عوض على تعزيز التعاون بين الوزارة والإحصاء، مباركةً إطلاق نظام سوق العمل الفلسطيني ،مؤكدة على جهوزية كوادر الإحصاء لخدمة نظام سوق العمل كمصدر أساسي في البيانات التي تتعلق بالقوى العاملة .



وأشار إلى إطلاق وزارة العمل لنظام معلومات سوق العمل واعتماد هذا النظام على الاستطلاعات الدقيقة التي يمكن لمركز الإحصاء الفلسطيني تقدميها ليخدم وزارة العمل والمواطنين.من جهتها ،أكدت عوض على تعزيز التعاون بين الوزارة والإحصاء، مباركةً إطلاق نظام سوق العمل الفلسطيني ،مؤكدة على جهوزية كوادر الإحصاء لخدمة نظام سوق العمل كمصدر أساسي في البيانات التي تتعلق بالقوى العاملة .

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير العمل د.نصري أبو جيش، اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د.علا عوض، لتعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الطرفين، بهدف توحيد كافة الجهود الوطنية في المجالات المشتركة، وتوفير الإحصاءات والمعلومات اللازمة لتطوير العمل في مجال قطاع العمل، الى جانب القيام بتطوير وتدريب كادر الطرف وزارة العمل للقيام بالمهام المطلوبة وفق التزامات الطرفين في هذه المُذكرة.كما وتهدف الإتفاقية الى رفع مستوى الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في الوزارة باعتبارها أحد أهم مصادر البيانات الإحصائية لإنتاج الرقم الإحصائي الوطني، وتحديد الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين في جميع جوانب العمل المشترك، وما يصدر عن الطرفين من خطط واستراتيجيات ووثائق تنسجم مع طبيعة عملهما.وأكد أبو جيش على الإهتمامات المشتركة ما بين الوزارة والإحصاء، ودورهذه الإحصاءات في رسم سياسة الوزارة والإحصاءات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتزويدنا في المعلومات والبيانات حول العديد من القضايا المتعلقة في القوى العاملة، البطالة، المرأة، العمل اللائق، والحد الأدنى للأجور وغيرها من القضايا التي تؤثر في رسم السياسات واتخاذ القرارات.