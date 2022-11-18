مباشر | تشييع جثامين ضحايا الحريق شمال القطاع


شؤون فلسطينية

"الخارجية": إنقاذ خمسة مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

"الخارجية": إنقاذ خمسة مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير د.أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أنه تم إنقاذ خمسة فلسطينيين قرب جزيرة كوس كانوا على متن قارب، مؤكداً أنه لا توجد أي حالات وفاة من بين الفلسطينيين في هذه الحادثة.

جاء ذلك بناءً على معلومات توصلت إليها سفارة دولة فلسطين لدى اليونان.

وكان قد غرق قارب صغير في بحر "إيجه"، وتم إنقاذ عشرة أشخاص بالقرب من جزيرة كوس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي بعد تلقي مكالمة استغاثة.

وأضاف الديك أن القائم بالأعمال يوسف درخم، يواصل اتصالاته مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطمئنان عن المواطنين الفلسطينيين الخمس.

أخبار ذات صلة

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

قطاع غزة: إصابتان في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابتان في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيد هيثم مبارك اليوم الجمعة

"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيد هيثم مبارك اليوم الجمعة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

&#34;العمل&#34; و&#34;الإحصاء الفلسطيني&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

"العمل" و"الإحصاء الفلسطيني" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

حركة حماس تنعى والد القيادي في كتائب القسام مروان عيسى

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

المالكي ينعى ضحايا الحريق شمال القطاع

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمغادرة سياسة المراوحة في المكان والإعداد لعصيان وطني‎‎‎‎

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

بلدية الخليل تستنكر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وأملاك البلدية في تل الرميدة

&#34;العمل&#34; و&#34;الإحصاء الفلسطيني&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

"العمل" و"الإحصاء الفلسطيني" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بتطوير قطاع العمل

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير

جمعية رجال الأعمال بغزة تنعي شهداء حريق منزل عائلة أبوريا في جباليا

جمعية رجال الأعمال بغزة تنعي شهداء حريق منزل عائلة أبوريا في جباليا

المالكي يلتقي نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية

المالكي يلتقي نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية

منوعات

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء &#34;مهرجان القاهرة السينمائي&#34; بوصلة رقص

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء "مهرجان القاهرة السينمائي" بوصلة رقص

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب &#34;الرجل الحنين رزق&#34; بالرسوم المتحركة

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب "الرجل الحنين رزق" بالرسوم المتحركة

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير &#34;العيلة دي&#34;

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير "العيلة دي"

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة &#34;ميوله الجنسية&#34;

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة "ميوله الجنسية"

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

عربي

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي