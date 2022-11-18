"الخارجية": إنقاذ خمسة مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د.أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أنه تم إنقاذ خمسة فلسطينيين قرب جزيرة كوس كانوا على متن قارب، مؤكداً أنه لا توجد أي حالات وفاة من بين الفلسطينيين في هذه الحادثة.جاء ذلك بناءً على معلومات توصلت إليها سفارة دولة فلسطين لدى اليونان.وكان قد غرق قارب صغير في بحر "إيجه"، وتم إنقاذ عشرة أشخاص بالقرب من جزيرة كوس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي بعد تلقي مكالمة استغاثة.وأضاف الديك أن القائم بالأعمال يوسف درخم، يواصل اتصالاته مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطمئنان عن المواطنين الفلسطينيين الخمس.