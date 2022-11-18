للمرة الثانية خلال يومين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

وعقدت الولايات المتحدة وخمس دول اجتماعاً طارئاً في بانكوك لمناقشة إطلاق الصاروخ العابر للقارات، الجمعة، والذي سقط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.





فيما قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن هذا الصاروخ يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.





وحضر الاجتماع نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، وقادة كوريا الجنوبية واليابان، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في بانكوك بتايلندا.





وقالت هاريس، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي هو "انتهاك صارخ" لعدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، داعية بيونج يانج إلى الالتزام بـ"دبلوماسية جدية ومستدامة".





وأكدت أن الولايات المتحدة تدين "بشدة" هذه الأفعال، وتكرر دعوتها لكوريا الشمالية لوقف "المزيد من الأفعال غير الشرعية والمزعزعة"، متهمة بيونج يانج بانتهاج سلوك "يزعزع الأمن في الإقليم ويرفع من التوترات".

يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت هذا العام عدداً قياسياً من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي.