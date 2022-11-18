شؤون فلسطينية

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير

المالكي: إجماع أممي على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين على اجماع دول العالم على حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني من خلال تصويتهم اليوم في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الخاص بذلك، بعد أن صوتت 167 دولة لصالح القرار، وصوتت ضد القرار خمس دول، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

ويؤكد القرار على حق شعبنا الفلسطيني الثابت والعادل في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وأشاد المالكي بالدول التي صوتت لصالح القرار، باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة "الابارتهايد". 

وطالب العالم لوضع آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، بما فيها الحق بالعودة الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في ارض دولة فلسطين بما فيها القدس، واثر هذا الاحتلال على الحق الأصيل في تقرير المصير.

وعبر المالكي عن ان هذا التصويت يعد بمثابة رد دولي على كافة ممارسات الاحتلال وجرائمه، وجرائم المستوطنين، و تأكيدا على سيادة الشعب الفلسطيني على ارضه.

ورفض المالكي مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والتي صوتت ضد، واكد انه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية. 

وذكر تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وأن استمرارهم في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة  ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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