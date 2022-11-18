جمعية رجال الأعمال بغزة تنعي شهداء حريق منزل عائلة أبوريا في جباليا

رام الله - دنيا الوطنتنعي جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة شهداء حريق منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين.وعبّرت الجمعية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن مشاطرتها الألم والحزن مع أبناء الشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا المكلومة بفراق أبنائها وأحبّتها جرّاء الحريق، داعية المولى عز وجل الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وثمنّت الجمعية جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا وأهلنا في محافظة شمال قطاع غزة، والطواقم الصحية والدفاع المدني ووزارة الداخلية وطواقم البلديات والقطاع الخاص على ما قدموه وما قاموا به من عمل وواجب وطني وأخلاقي وإنساني ينم عن ترابط هذا الشعب وأصالته وقيمه وأخلاقه النبيلة.ودعت إلى ضرورة التكاتف والالتفاف حول أسر الضحايا والمصابين، وأهابت بالمواطنين بضرورة اتّباع أعلى درجات السلامة، والالتزام بشروط الوقاية الواجب توفرها في هذه المنشآت والمنازل.