شؤون فلسطينية

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه وبارداً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-13 20-14 20-14 بيت لحم 19-13 20-14 20-14
رام الله والبيرة 18-12 19-13 19-13 طولكرم 21-16 23-18 23-18
نابلس 21-15 22-16 22-16 قلقيلية 21-16 23-18 23-18
جنين 24-17 25-18 25-18 سلفيت 19-13 20-14 20-14
طوباس 25-17 26-18 26-18 روابي 21-15 22-16 22-16
الخليل 18-12 19-13 19-13 غزه 23-18 25-19 25-19
أريحا 29-21 30-22 30-22 خانيونس 23-18 25-19 25-19
الأغوار الشمالية 27-19 28-20 28-20 رفح 24-17 26-18 26-18

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