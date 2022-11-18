السفارة الأمريكية بالقدس تعزي بضحايا حريق مخيم جباليا





رام الله - دنيا الوطنأعربت سفارة الولايات المتحدة في القدس، مساء الخميس، عن تعازيها، بضحايا الحريق الذي أدى إلى وفاة 21 مواطناً فلسطينياً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقال حساب وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة على (تويتر): "نتقدم بأحر تعازينا ومواساتنا على خسارة الأرواح البريئة في حريق قطاع غزة، اليوم الخميس. قلوبنا وصلواتنا مع العائلات المكلومة التي تأثرت بهذه المأساة. رحم الله أرواحهم جميعًا".واندلع حريق، مساء الخميس، في عمارة سكنية بمخيم جباليا، أدى إلى وفاة جميع من كان في المنزل وعددهم 21 مواطناً، بحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية بغزة.وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد على أروح الضحايا، وتنكيس الأعلام، يوم الجمعة، مصدراً تعليمات بتقديم كل المساعدة الطبية الممكنة.