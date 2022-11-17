عائلة أبو ريا تصدر بيانًا عقب وفاة 21 فردًا من أبنائها بحريق جباليا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة أبو ريا، مساء يوم الخميس، بيانًا صحفيًا عقب وفاة 21 شخص من أبنائها في حريق اندلع ببناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقالت عائلة أبو ريا: إننا "إذ نحتسب أبناءنا شهداء، كما ونقدر وقفة شعبنا في مواجهة هذه الفاجعة، ونسأل الله أن يكتب لنا الصبر والعوض ويكتب للشهداء الرحمة والمغفرة".وفيما يلي نص البيان:يا أبناء شعبنا الفلسطيني:استقبلنا مساء يوم الخميس 17 / 11 / 2022 خبر الفاجعة التي أودت بواحد وعشرين من أبنائنا وأبناء أنسبائنا ببالغ الحزن والأسى وكان الخبر كالصاعقة علينا وألحق بنا الألم النفسي الكبير.إننا نحتسب أبناءنا مع الشهداء حيث أنهم قضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، وإننا لا نعترض على قضاء الله، ونسأل الله أن يكتب لنا الصبر والعوض ويكتب للشهداء الرحمة والمغفرة.يا أبناء شعبنا الفلسطيني:إننا نقدر عالياً حالة التعاطف الكبيرة التي عبر عنها شعبنا الفلسطيني الكريم منذ اللحظة الأولى للفاجعة، حيث حاول أبناء شعبنا المساعدة في إطفاء الحريق الذي نشب بالمنزل، وكذلك عملت طواقم الدفاع المدني بجهد كبير في إخماد الحريق رغم ضعف الإمكانيات.وندعو جميع أبناء شعبنا إلى الترفع عن أي محاولة رخيصة لاستغلال أرواح أبنائنا ومصابنا الجلل واعتبارها مادة للمزايدة.وإننا نناشد كل العالم وخاصة الدول العربية ودول الخليج العربي والدول الإسلامية نناشدهم بالوقوف معنا في هذا المصاب الجلل، ورفع الحصار الإجرامي عن قطاع غزة الذي يستمر منذ 16 سنة متواصلة على شعبنا بدون وجه حق، والعمل العاجل لإدخال كافة الأدوات والإمكانيات إلى طواقم الدفاع المدني وإلى كل الأجهزة الخدماتية في غزة وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث الأليم، والذي تكرر في حالات مشابهة مثل العائلات التي قضت وتوفيت بالكامل نتيجة احتراقها من الشموع، والتي كانت تبحث هي الأخرى عن إنارة وكهرباء في ظل انقطاع التيار الكهربائي.رحم الله الشهداء رحمة واسعةوحفظ الله شعبنا الفلسطينيعائلة أبو ريا (قرية كوكبا) في الوطن والشتات