شؤون فلسطينية

"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهداء حريق البناية السكنية في جباليا

"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهداء حريق البناية السكنية في جباليا
رام الله - دنيا الوطن
نعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، اليوم الخميس، شهداء حادث جباليا المؤسف، الذي قضى جراءه أكثرمن 20 شهيدًا وعدد من الجرحى. 

وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة: "نعزي أنفسنا وجماهير شعبنا وعائلة أبو ريا بشهداء حريق جباليا الأليم، وندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وثمّنت الهيئة التوجيهات العاجلة من الرئيس محمود عباس لوزارة الصحة الفلسطينية بتحويل المصابين للعلاج الفوري خارج قطاع غزة.

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