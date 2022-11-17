حداداً على أرواح ضحايا جباليا.. اللجنة الأولمبية الفلسطينية توقف كافة النشاطات الرياضية ثلاثة أيام



وقد توفي 21 مواطنًا، جراء حريق نشب في بناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وأعلن جهاز الدفاع المدني، انتشاله لـ 21 جثة من البناية السكنية التي اندلع في الحريق ونقلها إلى المستشفى الأندونيسي شمال القطاع.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، وفاة كل من كان في البناية السكنية المحترقة شمال القطاع دون وجود إصابات في المكان.



وأفاد البزم بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب في الحريق وجود مادة البنزين المخزنة داخل البناية السكنية المحترقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية مساء اليوم، وقف كافة النشاطات الرياضية حداداً على أرواح حريق جباليا لمدة ثلاثة أيام.