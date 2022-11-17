هنية يعلن تبني جميع شهداء الحادث شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، شهداء الحادث الأليم الذي وقع اليوم شمال قطاع غزة، معبرًا عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى.وأكد هنية، وقوف حركة حماس إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، ويعلن عن تبني جميع الشهداء الأبرار، مؤكدًا أن ما حدث من فواجع الأقدار، ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق.وطالب العالم برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآثم.وأضاف هنية أنه يتابع مع إخوانه في قيادة حركة حماس بغزة وقيادة العمل الحكومي مجريات الأوضاع المتعلقة بهذا الحادث الأليم أولا بأول، مشيدًا بالجهود التي بُذلت من الطواقم المختصة والجهات ذات العلاقة.