شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة تنعى ضحايا حريق جباليا

"النيابة العامة" بغزة تنعى ضحايا حريق جباليا
صورة من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
نعت النيابة العامة بغزة، ببالغ الحزن والأسى الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين قضوا جراء حادث الحريق الذي اندلع مساء الخميس، في منزل عائلة أبو ريّا، في مخيم جباليا شمال القطاع.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فور تلقيها إشارة اندلاع الحريق، وبتعليمات مباشرة من النائب العام المستشار د. محمد النحال، وتحت إشرافه المباشر بتكليف جهات الاختصاص في نيابة الشمال لمعاينة مكان الحادث، والإشراف ومتابعة عمل فرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية والمباحث العامة، وما زالت التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

وقالت: "إننا نترحم على الشهداء الذين قضوا نتيجة الحادثة، تدعو المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية، والاعتماد على ما ينتج عن الجهات الرسمية من معلومات، ونسأل الله الرحمة والقبول للشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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