شؤون فلسطينية

البزم: وفاة جميع من كان بالمنزل المحترق وشكّلنا لجنة للتحقيق في الحادث

البزم: وفاة جميع من كان بالمنزل المحترق وشكّلنا لجنة للتحقيق في الحادث
من المنزل المحترق في جباليا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، بأن وزارة الداخلية تابعت الحادث الأليم منذ اللحظة الأولى، والذي أدى لوفاة 21 مواطن

وتابع خلال مؤتمر صحفي للوزارة من مكان وقوع الحريق في مخيم جباليا، أنه "فور تلقي جهاز الدفاع المدني الإشارة توجهت فوراً للمكان وتم تعزيز الفريق لمنع تمدد الحريق لمنازل أخرى".

وأضاف: "تبين وجود كمية من مادة البنزين أدى إلى تصاعد الحريق ورفع أعداد الضحايا، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب هذا الحادث".

بدوره، قال مدير عام الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح، إن "الشرطة تواجدت منذ البداية في مكان الحادث، وهي تعمل مع فريق التحقيق للوقوف على أسباب الحريق".

في حين، أشار مدير الدفاع المدني بغزة، إلى أن نسبة الاستجابة استغرقت من 4 إلى 5 دقائق للوصول إلى مكان الحريق منذ ورود البلاغ، وحالت دون تمدد النيران إلى منازل أخرى.

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