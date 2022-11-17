"المجلس الوطني" ينعى ضحايا الحريق في مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطننعى المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، ضحايا الحريق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقال المجلس في بيان صدر عنه: "إنه ليوم حزين وأليم ما أصاب أهلنا من عائلة أبو ريا جراء الحريق الذي نشب بمنزلهم في مخيم جباليا شمال غزة وأودى بحياة 21 فردا من أفراد الأسرة والعديد من الإصابات".وأضاف: "نعبّر عن حزننا العميق لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ونعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمكلومين، ونقدّر عاليا قرار سيادة الرئيس محمود عباس بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام على ضحايا هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل".وتابع: "نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة لعوائل الضحايا، راجين من المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".