"الأوقاف" تدعو خطباء المساجد لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا جباليا





وفي ذات السياق، وجه وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا تعليمات إلى الإدارة العامة للزكاة ولجانها في محافظة الشمال للعمل على تقديم يد العون والمساعدة الممكنة ضمن واجبها الديني والوطني.



كما وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من عائلات الضحايا الكرام خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويشفي الجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

رام الله - دنيا الوطن️دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، خطباء المساجد في فلسطين يوم غد الجمعة لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق البناية السكنية في جباليا شمال قطاع غزة.هذا ودعت وزارة الأوقاف جميع الخطباء وأئمة المساجد في جميع محافظات القطاع، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال، وذلك غداً بعد صلاة الجمعة مباشرة.وأوعزت الوزارة إلى الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بتوجيه الدعاة والخطباء للعمل على تصبير الناس وتثبيتهم وذكر موقف المؤمن في الابتلاءات والمحن.