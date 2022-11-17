"وينسلاند" يعزي بضحايا حريق البناية السكنية في مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطنأعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن بالغ حزنه للحريق الذي اندلع في مخيم جباليا وأدى لمقتل أكثر من 20 شخص.وقال وينسلاند في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) إنني "تلقيت ببالغ الأسى والألم نبأ مقتل أكثر من 20 شخص وإصابة عدد كبير من الجرحى في حريق اندلع في مبنى سكني في مخيم جباليا غزة".وتابع: "بالنيابة عن (UNSCO) وبالنيابة عني، أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الحادث؛ والحكومة والشعب الفلسطيني. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".