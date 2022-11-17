"التشريعي" بغزة ينعى شهداء حريق منزل عائلة أبو ريا

رام الله - دنيا الوطننعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم، شهداء الشعب الذين قضوا نتيجة الحريق الذي اندلع في منزل عائلة أبو ريّا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وخلال بيان صحفي، تقدم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة للشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة، ولذوي الشهداء.وأكد على أن "المجلس التشريعي يتابع مع الجهات المختصة ملابسات الحريق، ويعتبر هذا المصاب الجلل هو مصاب الشعب الفلسطيني بأكمله".وختم البيان :"نسأل الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".