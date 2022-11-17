"الداخلية" بغزة تكشف سبب اندلاع الحريق في البناية السكنية شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء يوم الخميس، أسباب اندلاع الحريق في البناية السكنية بمخيم جباليا شمال القطاع، والذي نتج عنه 21 حالة وفاة حتى اللحظة.وقالت الوزارة في بيان: إن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".وتابعت: "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".وأكملت الوزارة: "طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع، حيث بذلت قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى".