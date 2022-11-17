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شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تكشف سبب اندلاع الحريق في البناية السكنية شمال القطاع

"الداخلية" بغزة تكشف سبب اندلاع الحريق في البناية السكنية شمال القطاع
صورة من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء يوم الخميس، أسباب اندلاع الحريق في البناية السكنية بمخيم جباليا شمال القطاع، والذي نتج عنه 21 حالة وفاة حتى اللحظة. 

وقالت الوزارة في بيان: إن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت: "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

وأكملت الوزارة: "طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع، حيث بذلت قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى".

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