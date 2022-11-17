اشتية يوعز بتقديم المساعدة العاجلة لضحايا حريق جباليا

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتقديم المساعدة العاجلة، معربًا عن صدمته لفاجعة حريق منزل عائلة أبو ريا في جباليا شمال قطاع غزة".وأضاف ملحم: "صادمة تدمي القوب، وتهز النفس من أقطارها، قضى أكثر من 20 من أفراد أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء وشباب، بحريق شب في منزل بمنطقلة جباليا قبل قليل خلال احتفال العائلة برب الأسرة العائد بعد غياب".وأكمل: "رئيس الوزراء أعرب عن صدمته الشديدة، وحزنه العميق، لهذه الخسارة الوطنية الفادحة، كما وأوعز لوزارة الصحة بسرعة تقديم العلاج للمصابين، وتكليف جميع الوزارات للقيام بكل جهد ممكن لتقديم المساعدة بمعالجة تداعيات الحريق المفجع".