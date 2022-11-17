في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.. لبنان تخصص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، عباس الحلبي، تعميماً إلى الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة لتخصيص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية وأهمية مقاومة التطبيع.وأكد الحلبي أن التعميم يأتي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الواقع في التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني، ويوم المعلم العربي في السادس من كانون أول، "تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمطالبة بحقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة تحافظ على وجوده على أرضه، ليعيش حياة الكرامة والعز".وأضاف: "كما وأن الهدف تعريف التلاميذ على هذه القضية العربية المحقة وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى الأثر السلبي للتطبيع على الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة".