العاروري: شعبنا لديه القدرة على الانتصار وإلحاق الاحتلال بمن سبقه

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن "الشعب الفلسطيني لديه القدرة على الانتصار وإلحاق الاحتلال بمن سبقه من الغزاة والمعتدين".وأضاف العاروري: "نحن شعب نثق بالله ونعتمد عليه ونثق بشعبنا ومقاومتنا وشبابنا ولدينا القدرة أن ننتصر وأن نلحقهم بمن سبقهم من الغزاة والمعتدين".وبين أن "شعبنا يمر بظروف عصيبة في الضفة الغربية، من اعتداءات مستوطنين وتهديدات هذه الحكومة الفاشية القادمة والتي تهدد بالمساس بالأقصى والأسرى وزيادة الاستيطان وجرائمها".وتابع العاروري: "لن يكون هذا الاحتلال إلا الاندحار فأدعو كل أبنائنا في الجامعات وهم أمل الأمة إلى الوحدة والعمل معا ونبذ الخلافات والإشكالات الصغيرة أمام التحديات العظيمة التي نواجهها".وأكمل: "لا بد أن تحمل قضية كبيرة وعظيمة تفخر بها ومن أجلها تكون لحياتك معنى، فنحن في هذا الزمن لدينا قضية شعبنا ومقدساتنا وأمتنا وديننا ومقاومة هذا الاحتلال وخدمة شعبنا والدفاع عنه".