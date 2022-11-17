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دولي

روسيا: لا حديث عن تمديد "صفقة الغذاء" لأجل غير مسمى

روسيا: لا حديث عن تمديد "صفقة الغذاء" لأجل غير مسمى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس،وجود أيّ اتفاق حول تمديد مبادرة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لأجل غير مسمى.

وقال بيسكوف للصحافيين، في إشارة إلى طبيعة المفاوضات التي أدّت إلى قرار تمديد الصفقة لمدة 120 يوماً، إنه "لم يكن هناك حديث عن التمديد لأجل غير مسمى".

وأوضح بيسكوف أنّ "الأمم المتحدة تعمل على ضمان عمليات تصدير السلع الزراعية الروسية، والتي واجهت قيوداً على خلفية العقوبات الغربية المناهضة لروسيا"، وفق قناة (الميادين).

ويأتي تصريح بيسكوف بعدما تحدّثت كييف عن نيتها تمديد الصفقة إلى أجل غير مسمى، وأيدتها تصريحات أنقرة التي أكدت أهمية هذا الأمر.

وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في وقت سابق اليوم الخميس، أنّ سلطات لاتفيا "تواصل، لأسباب سياسية، منع إرسال شحنات الأسمدة الروسية إلى البلدان المحتاجة".

وأشار فيرشينين إلى أنه، بسبب العقوبات الغربية، "يستحيل فكّ القيود المفروضة على نحو 280 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في موانئ لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا".

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