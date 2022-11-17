دولي

بلينكن: روسيا المسؤولة عن انفجار الصاروخ في بولندا

بلينكن: روسيا المسؤولة عن انفجار الصاروخ في بولندا
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، إن "روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وأفاد بلينكن بأنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق، لكنه أضاف: "أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية، إنه روسيا".

وفي وقت سابق الخميس صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية"، وفق قناة (العربية).

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية: "لا أعرف ماذا حدث، لا نعرف على وجه اليقين، فالعالم لا يعرف، لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

الجدير بالذكر أن حالة تأهب عمت العالم، بحثاً عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية، أول من أمس موقعاً قتيلين، وبعدها دخل تصريح أميركي ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية، وقطع الرئيس الأميركي جو بايدن الشك باليقين.

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