(حماس): سياسة نتنياهو الاستيطانية لن تُضفي شرعية للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاستيطان في فلسطين غير شرعي، وذلك في أعقاب اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (عوتسما) إيتمار بن غفير بعودة الاستيطان في شمال الضفة.وشددت الحركة في تصريح صحفي، الخميس، على أن تعهّد نتنياهو لبن غفير بـ"شرعنة" مستوطنات و65 بؤرة استيطانية وإنشاء طرق التفافية في الضفة الغربية، سياسة مكشوفة لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه.ودعت أبناء شعبنا وقواه الحية إلى مزيد من التكاتف والوحدة في مواجهة تلك التوجّهات والسياسات الاحتلالية، لإفشالها بكل الوسائل المتاحة.كما دعت الحركة، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه، وتفعيل مقاطعة إسرائيل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.