رئيس الوزراء يبحث مع ممثل هولندا الجديد تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل مملكة هولندا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ميشيل رينتينار، حيث وضعه في صورة المستجدات السياسية والميدانية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.وقال رئيس الوزراء إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ستفرض المزيد من التحديات على شعبنا، وتشكيل حكومة تضم إرهابيين ومستوطنين سيقود إلى مزيد من التطرف والاستيطان والانتهاكات، وبالتالي تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.ودعا الدول الصديقة إلى الضغط نحو إلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بالقانون الدولي والقرارات الأممية، وعدم السماح لها بالتغول ضد شعبنا.وأوضح رئيس الوزراء أن التركيز الفلسطيني في المرحلة القادمة سيكون على إنجاح المصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتنفيذ أجندة الإصلاح والدفع نحو إجراء الانتخابات بما يشمل القدس.وبحث مع رينتينار تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الحوار بين الحكومتين وزيارات متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك بحثا المشاريع التنموية التي تدعمها هولندا بقطاعات حيوية مختلفة في فلسطين.