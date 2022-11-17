"الشرطة" تكشف ملابسات قضية خطف مواطن من القدس





وأضافت: "تم استدراجه من قبل فتاة إلى مدينة نابلس وحجز حريته داخل شقة في محافظة نابلس، بالاتفاق مع مجموعة من الأشخاص من رام الله ونابلس وجنين وتم تهديده والاعتداء عليه".



وتابعت: "إن المشتبه فيهم قاموا بتصوير المواطن مقطع فيديو، وهم يعتدون عليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".



وباشرت وحدة الجرائم الالكترونية وفرع المباحث العامة في رام الله ونابلس وجنين إجراءات البحث والتحري وبتحليل المعلومات وتدقيقها تم التوصل لمكان حجز المواطن، وتم إحضار اثنين من المشتبه فيهم وإحالتهما إلى النيابة العامة، بتهمة حجز الحرية والايذاء والتحريض على ارتكاب الجرائم.



وأكدت الشرطة أنه لازال العمل جاري على القاء القبض على باقي المشتبه فيهم من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة، اليوم الخميس، خلال أقل من 24 ساعة من كشف ملابسات قضية خطف مواطن والاعتداء عليه والقبض على المشتبه فيهم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله تمكن من كشف ملابسات قضية خطف مواطن من ضواحي القدس.