دولي

أردوغان: هذا مصير علاقاتنا مع سوريا ومصر

أردوغان: هذا مصير علاقاتنا مع سوريا ومصر
الرئيس التركي ونظيره السوري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات العام 2023 في تركيا.

وخلال رد على سؤال صحافيين قبيل عودته من إندونيسيا حول طبيعة العلاقات مع مصر وسوريا، قال أردوغان: "يمكننا إعادة النظر في علاقاتنا مع الدول التي نعيش معها مشاكل بعد الانتخابات".

وأكّد أنه "يمكن إعادة النظر في العلاقات مع سوريا ومصر عقب الانتخابات التي تشهدها تركيا في حزيران/ يونيو من العام المقبل".

وبشأن احتمال لقائه الرئيس السوري بوساطة من روسيا، قال الرئيس التركي: "يمكننا تقييم ذلك عندما يحين الوقت المناسب".

الحرب الروسية الأوكرانية 

أوضح أن "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية"، مضيفاً: "لا توجد خصومة أبدية في السياسة، بمجرد أن يحين الوقت، يمكن الجلوس وتقييم الأوضاع وإجراء تحديث وفقاً لذلك".

وأضاف الرئيس التركي: "علينا عدم إتاحة الفرصة لنشوب حرب عالمية ثالثة"، مبدياً "رغبته بجمع رئيسي الاستخبارات الروسي والأميركي باستمرار".

وفي السياق، تحدثت مصادر لقناة (الميادين) عن تحضّر كييف لتفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة، أو الأسلحة النووية منخفضة القوة، بهدف اتهام روسيا وزيادة الضغط الدولي عليها.

بالمقابل، أعلنت روسيا أنها لم تهدد ولا تهدد كييف باستخدام السلاح النووي ضدها، فيما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، من "يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية" من أنّ "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".

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